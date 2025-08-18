２０キロ減量に成功したお笑いコンビ「見取り図」盛山晋太郎が、雑誌「ａｎａｎ」の公式ＳＮＳで変ぼうした姿を見せた。同誌のインスタグラムで「話題のあの人がメイクによる変身ぶりを競う『美ジュ‐１グランプリ』」と投稿。「徹底的なボディメイク＆ａｎａｎバックカバー登場も話題になった、見取り図・盛山さんがエントリー！」とし、ヘアメイクして撮影に臨む盛山の動画がアップされた。１０４キロから８５キロまで約２