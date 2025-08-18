タレントの千秋が１８日までに自身のＳＮＳを更新。同世代の鈴木蘭々との２ショットを披露した。９０年代からともに“不思議ちゃんキャラ”で活躍し、テレビ共演や同じ雑誌掲載もあった２人は「知り合ってからは３０数年」というが、一緒にご飯を食べたのは初めてだという。インスタグラムに「こんな大人になってから再会して、初めて２人でゆっくりお話できた。あの頃から仲良くできたのかもしれない。でも今だから仲良くなれ