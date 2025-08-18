宇都宮市の交差点でトレーラーが横転し、信号機や家の塀にぶつかりました。この事故でけがをした人はいませんでした。【映像】宇都宮市の交差点でトレーラー横転午前3時半頃、宇都宮市鐺山町の国道の交差点で「トレーラーが横転した」と目撃者から110番通報がありました。警察と消防によりますと、トレーラーが何らかの理由で横転した単独事故とみられていて、横転した際に電柱に衝突して信号機が消えたほか、付近の住宅の塀