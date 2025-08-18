ポケモンバトルの世界大会『ポケモンワールドチャンピオンシップス2025』（ポケモンWCS2025）が18日（日本時間）、アメリカ・アナハイムで開催された。新情報として、ポケモンカードゲーム（ポケカ）に新カード「メガリザードンXex」「オドリドリex」「メガカイリューex」が登場することが発表された。【画像】強い！新カードの「オドリドリex」新絵柄のメガサナ、メガルカリオお披露目また、新たなレアリティのカード「MA（