１８日午後０時２５分頃、ＪＲ湘南新宿ラインの池袋―赤羽駅間で信号装置が故障した。この影響で、同線は新宿駅より北の高崎線と宇都宮線の列車で運転を見合わせていたが、午後２時４０分頃に運転を再開した。この信号装置は１８日午前にも不具合があり、同線は午前１１時２６分頃から午後０時１７分頃まで運転を見合わせていた。ＪＲ東日本によると、運転を再開した直後に再び不具合が見つかったという。