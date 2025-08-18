ウクライナをめぐる一連の動きへの日本政府の反応と対応について、最新情報を国会記者会館からフジテレビ政治部・高橋洵記者がお伝えします。首相周辺は「トランプ大統領は明らかにロシア側に傾斜している」と警戒感を示しています。また、別の政府関係者は「明らかにプーチンの方が上手だった」とし、「アメリカとウクライナの会談に欧州首脳らがついて行くのは、武力による国境線の変更はあってはならないという強い意志の表れ」