私（ヒナ）は、夫のタクマと2歳の息子アオトとの3人家族。わが家から車で2時間かかる場所に義実家があり、義母は私やアオト宛てに定期的に荷物を送ってくれていました。しかし今回なんの連絡もなく届いた段ボールの中身は、なんと夫の元カノとの思い出の品々。アルバムやプリクラ、CD、プレゼントされた手袋やマフラー……。こんなの嫌がらせ以外の何ものでもありません！私はその晩アオトが寝てから、夫に段ボールの中身を見せ