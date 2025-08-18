神奈川・藤沢市の解体工事現場で手りゅう弾のようなものが見つかった。18日午前9時前、藤沢市善行の解体工事現場で「手りゅう弾のようなものが見つかった」と作業員から110番通報があった。見つかったのは、こぶし大ほどの大きさの手りゅう弾のようなものだという。現場は神奈川県の総合教育センターの跡地で、8月9日にも同じような大きさの手りゅう弾が見つかり、自衛隊によって処理されていた。現場は囲いがされていて安全が確保