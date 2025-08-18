韓国で李在明（イ・ジェミョン）大統領の就任後、初めてとなる米韓合同軍事演習が18日に始まりました。北朝鮮は強く反発しています。韓国軍とアメリカ軍は、定例の軍事演習「乙支（ウルチ）フリーダムシールド」を18日〜28日まで行います。韓国軍からは過去と同規模の約1万8000人が参加予定で、サイバー攻撃やミサイル攻撃への対応力を高めます。一方で、2025年は約40の野外訓練のうち、ほぼ半数は9月に分散して行われることになっ