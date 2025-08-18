¾¼ÏÂ»þÂå¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û1975Ç¯¤«¤é1977Ç¯¤Ë¤«¤±È¯Çä¤µ¤ì¤¿¸¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥ì¡¼¥×¡×¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥°¥ì¡¼¥×¤Î¿Í¹©Ãå¿§ÎÁ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ãå¿§ÎÁ¤òÈ´¤¤¤¿¤é¶â¿§¤Î±ÕÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌµÍýÌðÍý¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥ì¡¼¥×¡Ù¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÈ¯ÇäÅö»þ¤Î¤â¤Î¡£¡×¤È¤½¤Î¶õ¤­´Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥¸¥å¡¼¥¹ÉÓ¸¦µæ²È¤Îme_young_sitter¤µ¤ó¡Ê@me_young_sitter¡Ë¤Î