俳優・吉沢亮の主演映画「国宝」（李相日監督）が興行収入１００億円を突破したと１８日、配給の東宝が発表した。日本映画の興収１００億円突破は２００３年公開の「踊る大捜査線ＴＨＥＭＯＶＩＥ２レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）以来、２２年ぶりの快挙となる。任侠の家に生まれた立花喜久雄（吉沢）が上方の大物歌舞伎俳優に引き取られ、女形の歌舞伎俳優として芸に生涯をささげる物語。歌舞伎俳