ELLEGARDENの最新曲「カーマイン」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】ELLEGARDEN、アニメ『ONE PIECE』OP主題歌の最新曲「カーマイン」MV） 本楽曲は、TVアニメ『ONE PIECE』のオープニング主題歌として書き下ろされたもの。MVには、エキストラとして集まった約300人のファンの協力のもと、リアルなライブシーンが収録されている。 （文＝リアルサウンド編集部）