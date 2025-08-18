◆第２０回キーンランドＣ・Ｇ３（８月２４日、札幌競馬場・芝１２００メートル）ペアポルックス（牡４歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）は函館スプリントＳ５着、青函Ｓ３着と上位争いを続けているが、その内容も十分に評価できる。函館スプリントは前半３ハロン３２秒５のハイペースを好位から追走したものだが、このレースで４着のインビンシブルパパ、２着のジューンブレアがＣＢＣ賞で１、２着。１１着のウ