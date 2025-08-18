■これまでのあらすじ搾取の場面に遭遇すると、ののかは他人相手でも口を出さずにいられない。しかし、そんな行動を異常だとも思っていて…。そんな中、同じ会社で働くお人よしの辻森からののかは食事に誘われ、何度か一緒に出かけると彼が貧乏くじばかり引く人だと気づく。しかし彼は、すぐに戦闘態勢に入ってしまう自分とは違い、理不尽に歪んだり腐ったりしない。そんな彼の姿にののかは驚くとともに、少しずつ惹かれているよう