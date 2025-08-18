お盆を過ぎましたが、東日本や西日本では、この先も猛暑が続き、きょうは関東や東海で40℃くらいまで気温の上がる所がありそうです。熱中症には引き続き、厳重に警戒してください。体温を超える暑さになると、身体の熱を外に逃がすことができないため、水分をとったり、身体を冷やすなど、必ず対策が必要です。午後は関東から九州で広く夏空ですが、山沿いや内陸中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。関東北部では平野部でも激しい