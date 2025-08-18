今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【進化版】QRな時計を作ってみた【電子工作】』というきっちーさんの動画です。 投稿者メッセージ（動画説明文より）引用----お久しぶりです。1年以上ぶりの動画投稿となってしまいました。以前に作ったQR時計を進化させた作品を作りました！新しくお迎えしたVOICEPEAK 宮舞モカちゃんが解説してくれます。----﻿﻿QRコードで時刻を表示するという、ちょっと変わった