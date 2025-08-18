女性を風俗店に違法に紹介したなどとして、巨大スカウトグループが摘発された事件で、警視庁は新たにグループの幹部の男を逮捕しました。逮捕されたのは、スカウトグループ「アクセス」の幹部・斎藤将輝容疑者（31）で、去年2月から4月ごろ、大分県別府市の風俗店に女性3人を違法に紹介した疑いがもたれています。警視庁によりますと、「アクセス」のメンバーおよそ300人のうち、斎藤容疑者が幹部のグループはおよそ115人が所属し