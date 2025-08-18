きょうの最高気温は名古屋と岐阜で39℃が予想されるなど、各地で危険な暑さになる見込みです。 【写真を見る】愛知･三重に「熱中症警戒アラート」 名古屋市と岐阜市で最高気温39℃予想… 各地で危険な暑さになる見込み 朝からまぶしい日差しが照り付ける名古屋市内。午前11時ごろ、気温は35℃に達し4日連続の猛暑日になっています。 （街の人）「めちゃくちゃ暑いです」「溶けます、アイス食べたい」予想最高気温は名古屋