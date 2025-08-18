きょうは各地で体温超えの危険な暑さになるでしょう。 【写真を見る】東海地方は体温超えの危険な暑さに 三重県では雷や急な激しい雨など天気の急変に注意 愛知・名古屋・岐阜・三重の天気予報（18日･昼） 正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がり、強い日差しが照りつけています。午前11時35分時点の気温は34.7℃、湿度は39％です。 空気が乾燥しやすいため、火の取り扱いにご注意ください。 きょうは午後も晴れる