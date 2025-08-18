ミャンマー人留学生の男性をワインボトルで殴り殺害したとして、ミャンマー人の男3人が逮捕されました。警視庁によりますと、ミャンマー国籍のゾー・ミョー・テッ容疑者ら3人は先月、東京・新宿区の路上でミャンマー人留学生のチッ・ポウさんの頭をワインボトルで殴り殺害した疑いが持たれています。当時、3人は現場近くのクラブで飲酒し、その際にチッ・ポウさんらのグループとトラブルになって乱闘騒ぎになり、その後路上で犯行