吉沢亮（31）の主演映画「国宝」（李相日監督）が、6月6日の初日から17日までの公開73日間で、興行収入105億3903万3400円、動員747万3454人を記録した。配給の東宝が18日、発表した。歴代興収ランクで、邦画実写では興収173億5000万円の03年「踊る大捜査線THE MOVIE2レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）、110億円の83年「南極物語」（蔵原惟繕監督）に次ぐ第3位となった。吉沢は「たとえ少数でも見てくれた方の