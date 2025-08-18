フィリップ モリス ジャパンが、8月16〜17日開催の音楽フェス「SUMMER SONIC 2025」東京・大阪会場で、20歳以上の喫煙者を対象とした「IQOS Together X Lounge」を昨年に続いて実施。涼しい室内でオリジナルジェラートやドリンクが楽しめるほか、DJタイムや豪華景品の当たる抽選などを楽しむことができます。東京会場でオープン前の取材会に参加してきました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「IQOS Togethe