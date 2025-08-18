東宝は18日、俳優・吉沢亮・横浜流星共演の映画『国宝』（李相日監督）が興行収入105億円を突破したと発表した。【写真】珍しい2ショット!?ジャケット姿でビシッと登場した吉沢亮＆井口理同作は、6月6日に全国公開され、17日までの公開73日間で、観客動員数747万3454人、興行収入は105億3903万3400円に達した（興行通信社調べ）。歴代の興行収入ランキングでは、邦画実写において、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブ