タレントの千秋（53）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。“元祖”不思系タレントとの2ショットを公開した。【写真】“不思議系”でともに一世を風靡した千秋＆鈴木蘭々千秋は「蘭々と初ごはん」と書き出し、タレントの鈴木蘭々（50）と笑顔を見せる親密ショットを公開。「知り合ってからは30数年。90年代、同じ不思議カテゴリーにいたし、よく共演したし、雑誌でもよく並んでいた。でもお互いまだ若くて忙しくてスマ