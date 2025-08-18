こちらは、アメリカ企業SpaceX（スペースX）が日本時間2025年8月14日にSNSのXへ投稿した画像です。【▲ SpaceXが画像を公開した次世代Super Heavy用の新型グリッドフィン（Credit: SpaceX）】写っているのは、SpaceXが開発中の新型ロケット「Starship（スターシップ）」の1段目にあたる大型ロケット「Super Heavy（スーパーヘビー）」が大気圏内での姿勢制御に使用するグリッドフィンの新型です。枚数減少も大型化発射台アームの