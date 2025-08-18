お笑いタレント・いとうあさこ（55）が17日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。NG仕事を明かした。今回は、人気企画「インタビュアー林修」の金言＆未公開トーク集を放送した。実は、いとうにはNGにしてきた仕事があり、それは“墓場でふざけること”。「墓場でふざけるとかは嫌だ、みたいなのは事務所には言ってました。昔はそういうのあったじゃないですか、心霊スポットに行ってみたいな。でもお墓