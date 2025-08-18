片野坂監督（2025年1月） J2大分トリニータの片野坂監督が退任する意向を固めたことがわかりました。 大分トリニータは17日、アウェーでヴァンフォーレ甲府と対戦し、2対0で敗れました。これで9試合連続で未勝利となり、順位も16位に転落しました。 チームの成績が低迷する中、片野坂監督は「結果が全てだ」として監督を退任する意向を固めたということです。 片野坂監督は2016年から2021