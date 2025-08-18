「ドジャース５−４パドレス」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は初回の第１打席で右前打を放ち、フリーマンの３ランを呼び込むなど勝利に貢献。チームはパドレスとの首位攻防３連戦でスイープし、試合終了後には純粋に勝利を喜ぶ大谷の姿があった。ナインとのハイタッチを終え、ベンチに引き揚げる大谷が繰り出したのは両手のピースサイン。普段はなかなか見られないシーンだったが、それだけパドレスに３