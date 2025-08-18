【新興国通貨】ドル人民元はやや元高、人民元中心レートの元高設定が影響 ドル人民元は先週末終値の７．１８４０台から７．１８１２を付けるドル安元高スタート。朝の中国人民銀行による中国人民元対ドル中心レートが人民元中心レート1ドル＝7.1322元と直近安値を割り込むドル安元高設定となったことが朝の元買いにつながった。対円では２０円５３銭前後としっかり。先週末は２０円４４銭前後を