ドル円はしっかり、一時１４７．５８付近まで強含み＝東京為替前場概況 東京午前のドル円はしっかり。ドル円は、午前に日経平均が取引時間中の最高値を更新したことからリスク選好の円売りが優勢となり、一時１４７．５８付近まで強含んだ。ただ、週後半に予定されている米カンザスシティ地区連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）を控えて様子見ムードが広がっており、上値は限定的となった。