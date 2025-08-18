ふるさとの良さを知ってもらおうと、岡谷市内の標高1000メートル付近で栽培されるトウモロコシ畑に地元の園児が訪れました。トウモロコシの産地として知られる岡谷市樋沢地区を訪れたのは、市内のあやめ保育園に通う年長園児26人です。ふるさとの歴史や文化に触れ、地元の良さを知ってもらおうと、市が収穫体験を企画しました。標高1000メートルほどの場所にある樋沢地区では、昼夜の寒暖差を生かした糖度の高いトウモ