１８日前引けの日経平均株価は前営業日比３７９円５３銭高の４万３７５７円８４銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億７７２２万株、売買代金概算は２兆６００２億円。値上がり銘柄数は１１５８、対して値下がり銘柄数は３９６、変わらずは６５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前週末に続きリスク選好の地合いが継続した。前週末の米国株市場ではＮＹダウが小高く引けたものの、ナスダック総合株価指数