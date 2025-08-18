【モデルプレス＝2025/08/18】モデルの静まなみが17日、自身のInstagramを更新。娘との仲良し2ショットでの夏休みの様子を公開した。【写真】武田真治の22歳下美人妻、娘との夏休み2ショット◆武田真治の妻・静まなみ、娘との2ショット公開静は「家族と過ごす夏休み」とコメントし、自宅で娘と一緒に撮影した親子2ショットを披露した。娘の顔にはひまわりのスタンプが付けられており、黒いワンピースを着用した静が娘と寄り添う微