大分代表・明豊高校野球部 全国高校野球選手権大会で、17日3回戦に臨んだ明豊は、岐阜代表の県立岐阜商業に敗れ、ベスト8進出はなりませんでした。 明豊の先発はエース・寺本。 しかしコントロールが定まらず、初回からワンアウト満塁のピンチを迎えます。 すると、連続でタイムリーヒットを打たれ、3点を許す苦しい展開に。 追いかける明豊は2回1年生川口がスリーベースヒットを放ち、チ