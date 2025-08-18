毎週月曜の夜からPodcastにて配信中『天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと』。 THE W6代目女王・天才ピアニストが、むぎゅっとでぷくっとな時間？をお届けするこの番組。 今回は神戸レタスと天才ピアニストのコラボTシャツについて、二人がアツくご紹介！ ©️ABCラジオ コラボTシャツは2種類の展開。リスナーの皆さんからアイディアを募り、できあがった今回のTシャツ。まずひとつめがロックTシャツ。天才ピ