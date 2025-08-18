青空のもと、富山市ではコメの早生品種「てんたかく」の刈り取りが始まっています。富山市水橋狐塚にある堀高輔さんの田んぼでは、早稲品種「てんたかく」の刈り取りがきょうから始まっています。今年は暑い日が続いてイネの生育が進んだことで、例年より5日ほど早い刈り取りの開始です。収量は平年並みを見込んでいるものの、猛暑や水不足による品質への影響を懸念しているということです。アイアンファーム堀高輔代表「