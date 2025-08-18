韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第5話にて行われた初めての生存者発表式にて、SNSで山粼賢人似と話題の20歳の練習生キム・インフが44位にランクインし、次ステージへの進出を決めた。【映像】山粼賢人似のイケメン練習生（全身姿も）『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディシ