これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内の広い範囲にカミナリ注意報、新発田市に大雨注意報が発表されています。夕方まで、急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆18日(月)これからの天気 次第に天気は回復に向かうでしょう。晴れ間の出るところもありますが、夕方までは局地的なにわか雨や雷雨がありそうです。これまでに降った雨によって地盤の緩んでいるところでは、土砂災害などに注意・警戒が必要です