パドレスのダルビッシュ有投手（３９）は１７日（日本時間１８日）に敵地ロサンゼルスでのドジャース戦に先発して４回を投げ、２本塁打を含む３安打４失点、５三振２四球で勝敗は付かなかった。防御率５・９７。試合は４―５で敗れて、首位攻防戦で３連敗。試合後、初回のフリーマンに浴びた先制３ランを悔やんだ。試合後の主な一問一答は以下の通り。――今日のピッチングは「初回のフリーマンがもったいなかったというか、馬