県内は村上市で一時激しい雨が降るなど下越を中心に雨脚が強まりました。道路が冠水する被害が出ています。下越を中心に雨脚が強まり、村上市では1時間に46.5ミリの激しい雨が降りました。新発田市のアンダーパスも冠水。トラックのほか乗用車など計3台が水につかり動けない状態となりました。けが人はいないということです。新発田市では一時、土砂災害警戒情報が発表されましたが正午現在、解除されています。県内は夕方に