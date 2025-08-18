画像は講談社の作品ページ（https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000415269）より 【第56話】 8月16日 公開 講談社は8月16日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第56話「奇蹟の子の血族」をヤンマガWebに公開した。 「聖なる乙女と秘めごとを」は、異世界に転移してしまったイツキが現世に戻るため、女神に仕えるシスターたちに性教育の実技指導