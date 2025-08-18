【モデルプレス＝2025/08/18】テレビ朝日系音楽バラエティ番組『M：ZINE（エンジン）』（深夜0時30分〜）では、9月6日、13日の2週にわたって『SM ENTERTAINMENT大集結SP M：ZINE特別編』を放送。『TELASA（テラサ）』とタッグを組み、アーティストたちの魅力を徹底解剖する。【写真】SM、代表メンバー13人が集結◆「M：ZINE（エンジン）」SMエンタテインメントの魅力を徹底解剖“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップア