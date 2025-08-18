去年、関東で相次いだ闇バイト強盗事件のうち、東京・葛飾区の住宅で住人の高齢男性に暴行を加えてけがをさせ、現金を奪った罪などに問われている男の初公判が開かれました。男は起訴内容を認めました。東京・八王子市の無職・山内裕太被告（30）は去年11月、東京・葛飾区の住宅で住人の男性（当時78）に暴行を加えてけがをさせたうえ、現金およそ97万円などを奪った強盗傷害と住居侵入の罪に問われています。きょう東京地裁で開か