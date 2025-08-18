東京2025世界陸上代表に内定している村竹ラシッド（23、JAL）が、12秒92（追い風0.6ｍ）というすごいタイムを叩き出した。8月16日に9.98スタジアム（福井県営陸上競技場）で行われたAthlete Night Games in FUKUI2025・2日目の男子110ｍハードルでのこと。村竹の記録は、自身と泉谷駿介（25、住友電工）の持っていた13秒04の日本記録を0.12秒も更新し、アジア歴代2位、世界歴代でも11位タイというレベルの高いタイムだった。世界陸