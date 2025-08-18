ここ10年、小学生の不登校が劇的に増加しています。子どもが「学校に行きたくない」と言ってきたとき、親はどう向き合えばいいのでしょうか（写真：mits／PIXTA）夏休みなどの長期休暇明けは、不登校が始まりやすい時期です。特に行き渋りが起き始める「行くか行かないか」という選択の段階で、子どもの体調不良や精神的不調が顕著になることを語る親御さんは少なくありません。では、子どもが「学校に行きたくない」と言ってきた