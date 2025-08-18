お盆明けの東京株式市場では、日経平均株価が再び、史上最高値を更新しました。中継です。【写真を見る】お盆明けの日経平均株価 再び史上最高値更新円相場が若干円安にふれたことなど下支えに4万4000円台も見えていた日経平均株価ですが、今週はアメリカの利下げ見通しをめぐって神経質な一週間となりそうです。きょうの日経平均株価は取引開始直後に一時、300円以上値上がりし、再び、取引時間中の史上最高値を更新しまし