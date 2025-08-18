北海道・知床の羅臼岳で先週、男性がクマに襲われ死亡した事故を受け、閉鎖されていた散策路が８月１８日朝から開放されました。待ちわびていた観光客が訪れています。（山本記者）「きょうから開放となった地上遊歩道に多くの人が続々と入っていきます」知床五湖に向かうためのフィールドハウスです。 大自然の魅力を満喫しようと、おもに外国人観光客が集まっていました。地上遊歩道は先週、知床の羅臼岳で東京都の会社