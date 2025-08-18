最大9連休のお盆休みが終わり、広島駅にはいつもの通勤風景が戻ってきました。18日朝のJR広島駅では、久しぶりに職場へ向かう人の姿が多くみられました。★会社員男性Qどんな夏休みでしたか？「北海道で9日間過ごして道の駅全部まわって、きょうから出社です。遊んだからがんばろうって」★男性「どこにも行っていない。暑いのと車で出るとガソリン代も高いし」１８日の広島県内の最高気温は35℃まで上がる見込みで、夏の暑さはま