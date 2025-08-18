前線の影響で新潟県の一部地域では朝から非常に激しい雨が降り、新発田市では線路下を通る道路で車3台が水没しました。1台の乗用車に70代の女性が取り残されましたが、午前7時ごろ、警察官が救助したということです。新潟県の雨量計によりますと、新発田市の中心部では午前8時までの1時間で67ミリの雨が観測されていました。