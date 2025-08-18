【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TUBEが、8月23日に横浜スタジアムで開催する『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE × 40SUMMERS』の模様が、9月27日・28日に全国各地の映画館で上映されることが決定した。 ■劇場で立って盛り上がれる「スタンディングシート」も販売 TUBEによる夏恒例の野外ライブ、横浜スタジアム公演が2025年も開幕。今回で通算36回目となり、自身が持つ単独公演最多記録を更新することとな